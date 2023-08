’Arrogante’ Paul van Ass snoert Belgen de mond: ’It takes two to tango’

MÖNCHENGLADBACH - Ze waren boos op alles wat Oranje was, de bij vlagen heetgebakerde hockeysters van België. Getergd door de in hun ogen respectloze uitspraken van de ’arrogante’ Oranje-coach Paul van Ass, die eerder in de week niet onder de indruk was geweest van de Red Panthers. Overigens ook niet ná de door Nederland gewonnen EK-finale: „Als je 3-1 achterstaat, dan doe je toch je handschoenen uit en ga je boksen?”

Paul van Ass, bondscoach van Europees kampioen Nederland. Ⓒ ANP/HH