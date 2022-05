Mark Cavendish (36) wil nog twee jaar door: ’Tour niet mijn beslissing’

Het is een vraag die al wekenlang gesteld wordt. Tim Merlier, einde contract bij Alpecin-Fenix, is namelijk op weg om de tweede rasspurter naast Fabio Jakobsen te worden. Maar wat dan met Cavendish? In de donderdageditie van La Gazzetta dello Sport liet de 36-jarige Brit alvast zijn ambities blijken. Hij denkt van zichzelf nog zeker twee seizoenen op topniveau te kunnen presteren.

„Ik wil mijn carrière nog minstens voor twee jaar voortzetten”, klinkt het. „En niet om zomaar wat rond te rijden op een fiets. Ik heb het gevoel dat ik nog zeker twee jaar op het allerhoogste niveau meekan. Misschien zelfs meer, maar minstens twee jaar lang kan ik nog competitief zijn.”

Cavendish is, ondanks de zware bergetappes, van plan om de Giro uit te rijden. „Ik ga niet afstappen, maar het is verdomd moeilijk”, klinkt het. „De Giro is anders dan hoe ik me hem herinnerde. Ik dacht dat we bij de Giro ofwel langzaam gingen ofwel heel snel. Er was geen middenweg. Nu lijkt deze rittenkoers meer op de Tour, fysiek erg veeleisend. Weet je, mensen waren lange tijd geobsedeerd door het feit dat ik het bergop beter moest doen. Maar… Ik ben niet gemaakt om bergop te rijden. Ik moet gewoon afzien, want ik zal het nooit goed kunnen.”

Wil Cavendish trouwens opnieuw naar de Tour dit jaar? Met Jakobsen in dezelfde ploeg is dat twijfelachtig. „Ik hou van de Giro, maar het is de Tour die me heeft gemaakt tot wie ik nu ben. Natuurlijk zou ik graag gaan… Maar ik ben een professional, dat ben ik altijd geweest, en ik doe wat het team van mij vraagt. Ik zal altijd bereid zijn om de Tour doen, maar het is niet mijn beslissing.”