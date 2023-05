Vier duels stilgelegd na biergooien: ’Doe het gewoon niet’

Volgens de aangescherpte regels van de KNVB moet de scheidsrechter de ploegen naar de kleedkamers sturen als er voorwerpen op het veld worden gegooid. Dat gebeurde als eerste in Eindhoven na een treffer van Jelle Goselink van Helmond Sport, waar feestvierende supporters van de bezoekende club zich niet konden beheersen.

Kort daarop ging het ook mis in Enschede. Daar vierden supporters van de thuisclub de 2-0 van hun ploeg door minimaal een drinkbeker op het veld te gooien. Dat was voor scheidsrechter Danny Makkelie genoeg om de teams van het veld te halen. „Ik heb zelf niet gezien dat er minimaal een bekertje werd gegooid”, zei de arbiter bij ESPN. „Maar mijn assistent wel en de VAR ook. We zitten nu in een fase waarin we met zijn allen hebben afgesproken dat we dit niet meer willen. Dan moeten we niet zeuren als er na een gegooid bekertje wordt besloten om naar binnen te gaan. Gooi gewoon niet. Vier het doelpunt van je club en drink je biertje op.”

Scheidsrechter Danny Makkelie kan niets anders doen dan de teams tijdelijk mee te nemen naar de kleedkamer. Ⓒ ANP/HH

Ook bij FC Den Bosch vlogen na de 2-2 van Nick de Groot tegen Almere City de bekers op het veld. En de wedstrijd PEC Zwolle - Roda JC werd ook tijdelijk stilgelegd na de derde treffer van de thuisploeg.

Bekijk ook: FC Twente heeft geen kind aan NEC en boekt ruime zege

Ook na een goal van FC Den Bosch is het veld bezaaid met bekers bier. Ⓒ Pro Shots

Volgens de regels van de KNVB moet een scheidsrechter de wedstrijd definitief staken als er na een eerste onderbreking een tweede keer een voorwerp op het veld wordt gegooid. Dat gebeurde bij geen van de wedstrijden, waardoor ze ’gewoon’ werden uitgespeeld. Duels worden definitief gestaakt als spelers, trainers of de arbitrage door voorwerpen worden geraakt.