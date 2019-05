FIFA tot nu toe zeer tevreden over WK

,,We zijn verheugd over de manier waarop het toernooi tot dusver is verlopen'', liet directeur competitiezaken Colin Smith weten. ,,Rusland heeft in alle elf speelsteden een uitstekend WK neergezet.''

Volgens de FIFA zijn de 48 groepswedstrijden door 2.178.894 mensen bekeken in de stadions. Het gemiddeld aantal bezoekers (45.394) lag daarbij wel lager dan vier jaar geleden bij het WK in Brazilië tijdens de groepsfase (51.133).

De Russische WK-stadions, over het algemeen kleiner dan de Braziliaanse accommodaties in 2014, waren voor 98 procent gevuld met toeschouwers.