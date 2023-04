Ruim acht ton compensatie turnsters na grensoverschrijdend gedrag

Bij het bekendmaken van de regeling, zo’n anderhalf jaar geleden, werd geschat dat er zo’n honderd turnsters in aanmerking zouden komen voor een vergoeding. Dat aantal blijkt uiteindelijk fors hoger te liggen. De aanvragen werden behandeld door een onafhankelijke commissie, samengesteld door het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ). Daar werden 171 aanvragen ingediend waarvan er 166 werden toegekend. Het betreft diverse vormen van grensoverschrijdend gedrag: lichamelijk, emotioneel en in tien gevallen ook seksueel.

De regeling kwam er nadat onderzoeksbureau Verinorm in het rapport Ongelijke Leggers harde conclusies had getrokken over wantoestanden in met name het topturnen. Dat rapport kwam er nadat turncoach Gerrit Beltman in de zomer van 2020 geestelijk en fysiek geweld tegen turnsters had toegegeven. Die bekentenis leidde tot tal van verklaringen van oud-turnsters, waarbij ook andere coaches werden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

Eetproblemen

De commissie schetst in de eindrapportage voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag. Turnsters werden eerst gewaardeerd en dan plotseling genegeerd in de zaal. „Zij werden soms wekenlang niet aangekeken door hun trainer en ontvingen geen hulp bij hun oefeningen”, schrijft de commissie. Vaak was het een straf na klachten van ouders waarna de sporters „hun ouders niet meer vertelden wat zich in de zaal afspeelde en deden wat de trainer hun opdroeg. In de zaal was prestatiedruk, manipulatief gedrag van de trainer, het ontvangen van denigrerende opmerkingen en ’het niet goed genoeg zijn’ het uitgangspunt.”

Veel aanvragers kregen eetproblemen, voelden zich geïntimideerd en moesten doortrainen met een blessure. Op trainingsstages mochten vaak nog jonge turnsters geen contact met hun ouders hebben en werd hun mobiele telefoon afgenomen.

De commissie noemt een slecht zelfbeeld, depressiviteit en zelfs zelfmoordgedachten een gevolg van wat turnsters hebben meegemaakt. „Het opbouwen van een stabiel gelukkig leven, kost hen ontzettend veel moeite.”

In de aanbevelingen stelt de commissie onder meer dat meer toezicht bij trainingen nodig is en dat jonge kinderen minder trainingsuren moeten maken om zich sociaal te kunnen ontwikkelen. Daarbij is een betere opleiding en begeleiding van trainers onontbeerlijk. De commissie noemt het zorgelijk dat een deel van de trainers tegen wie eerder meldingen werden gedaan nog steeds werkt binnen de gymsport.