Franse aanvoerder Lloris doet definitief niet mee aan OneLove-actie: ’Ik ben duidelijk genoeg geweest’

„Ik ben duidelijk genoeg geweest en ik heb hier niets aan toe te voegen”, verklaarde Lloris tegen persbureau AFP. De keeper van Tottenham Hotspur gaf eerder aan dat hij respect wilde tonen richting gastland Qatar. „Wanneer we buitenlandse bezoekers verwelkomen in Frankrijk willen we ook dat zij onze regels en cultuur respecteren. Ik zal hetzelfde doen als ik naar Qatar ga.”

Lloris wil zich nu richten op het voetbal in Qatar. „Zo voorkomen we dat we hier vragen over moeten beantwoorden voor en tijdens het toernooi, want er komt een tijd dat je de focus op het voetbal moet houden en je geen energie kunt besteden aan zaken die niet onze verantwoordelijkheid zijn.”

Kökcü

In Nederland ontstond vorige maand opschudding omdat aanvoerders Orkun Kökcü en Redouan El Yaakoubi van respectievelijk Feyenoord en Excelsior de band niet wilden dragen in de Eredivisie om religieuze overwegingen.

Het OneLove-initiatief werd in september bekendgemaakt, hoewel de wereldvoetbalbond FIFA formeel geen toestemming heeft gegeven voor het dragen van de band in Qatar.

Voor Frankrijk begint het WK dinsdag met de wedstrijd tegen Australië. Daarna zijn Denemarken en Tunesië de tegenstanders van de regerend wereldkampioen.