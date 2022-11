Franse aanvoerder Lloris neemt opmerkelijk standpunt in over OneLove-band op WK

Homoseksualiteit is strafbaar in Qatar en een van de WK-ambassadeurs verklaarde dat „homoseksualiteit schade in het brein is.” Lloris: „Ik kan het eens of oneens zijn met hun ideeën, maar wij vragen vreemdelingen toch ook onze cultuur te respecteren?”

Noël Le Graët, voorzitter van de Franse voetbalbond, had in een interview met de Franse sportkrant L’Equipe al gezegd dat hij aan Lloris zou vragen om de aanvoerdersband in regenboogkleuren níet te dragen. De speciaal ontworpen OneLove-aanvoerdersband draagt een boodschap uit tegen elke vorm van discriminatie en onrecht, maar de originele regenboog is in eerste instantie het symbool van de LGBTQ-gemeenschap, die Qatar niet genegen is.

Kwestie van respect tonen

„Om dergelijke zaken te ondernemen, heb je een akkoord van de FIFA en de voetbalbond nodig”, reageerde Lloris. „Maar ik heb ook een persoonlijke mening over het onderwerp. En die lijkt op die van onze voorzitter Noël Le Graët. Als we in Frankrijk vreemdelingen ontvangen, dan willen we vaak dat ze zich aanpassen aan onze regels en onze cultuur respecteren. Ik ben geneigd hetzelfde te doen in Qatar, niet meer of niet minder. Ik kan het eens of oneens zijn met hun ideeën, maar ik vind het een kwestie van respect tonen.”

Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk gaf eerder al aan ’met trots’ de OneLove-band te zullen dragen op het WK.

Bron: Het Nieuwsblad