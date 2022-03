Sport kort: Aanklager seponeert rode kaart NEC’er El Karouani

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Aanklager seponeert rode kaart NEC’er El Karouani

17.40 uur: NEC kan komend weekeinde in de competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam gewoon beschikken over Souffian El Karouani. De aanklager betaald voetbal heeft zijn rode kaart van zaterdag in de ontmoeting met FC Groningen geseponeerd.

El Karouani kreeg in de 18e minuut de bal tegen zijn hoofd geschopt toen hij op de grond lag. Toen de verdediger daarna opstond, stond hij even hoofd aan hoofd met Groningen-spits Jørgen Strand Larsen. Scheidsrechter Sander van der Eijk gaf El Karouani rood voor een ’koppende duwbeweging’, zoals hij het na afloop omschreef. Na het zien van de tv-beelden zei Van der Eijk dat een rode kaart een te zware straf was.

Met tien man verloor NEC in de slotfase met 4-3 van FC Groningen.

Femke Bol ziet uit naar duel met olympisch kampioene Miller-Uibo

17.10 uur: Femke Bol ziet uit naar een duel met tweevoudig olympische kampioene Shaunae Miller-Uibo op de 400 meter bij de WK indooratletiek in Belgrado. „Dat wordt pittig, maar ik vind het ook heel leuk. Ze is een prachtige atlete, loopt heel mooi”, zei Bol bij de presentatie van de Nederlandse ploeg voor de mondiale titelstrijd, die vrijdag begint.

Miller-Uibo prolongeerde in Tokio haar olympische titel op de 400 meter en de wereldster uit de Bahama’s staat op de startlijst van de WK indoor. Ze liep echter dit jaar nog geen indoorwedstrijden, terwijl Bol al vaak in actie kwam en met een tijd van 50,30 seconden de wereldranglijst aanvoert. De 22-jarige Amersfoortse, die in Tokio het olympisch brons veroverde op de 400 meter horden, geldt als de grote favoriete voor goud.

„Ik voel wel druk, maar ik vind die rol van favoriete ook wel fijn. Het betekent dat je goede papieren hebt en in vorm bent. Ik kan goed uit mijn hoofd zetten dat ik tegen een atlete als Shaunae Miller opkijk. Aan de start zijn we allemaal gelijk en ik kan vertrouwen op mijn vorm. Ik voel me fit, de trainingen gaan supergoed”, aldus Bol.

De Nederlandse troef ziet de Spelen in Tokio als bewijs dat ze onder druk kan presteren. Ze liep als relatief onervaren atlete op de 400 meter horden naar het brons in een absolute toptijd van 52,03, een Europees record. „Die medaille ligt op mijn nachtkastje, dus die zie ik elke dag. Net als de twee gouden medailles die ik vorig jaar op de EK indoor won. Ik word er elke keer weer blij van en ik gebruik die medailles als motivatie.”

Bol maakt nadrukkelijk nog geen keuze voor een van de twee nummers waarop ze excelleert. Na de WK indoor gaat de focus weer volledig op de 400 horden. „Daar ligt mijn hart, maar in de winter richt ik me op de 400 meter vlak. Ik vind dat indoor een geweldig nummer. Het is onvoorspelbaar, want voor het ingaan van de tweede ronde komen we samen in de binnenbaan en dan moet je heel alert en scherp zijn. Er kan dan van alles gebeuren. Wat dat betreft weet ik ook niet wat ik kan verwachten van Shaunae Miller. Haar persoonlijk record staat scherper dan het mijne, maar ze heeft nog geen wedstrijd gelopen. Ik weet dus niet hoe zij die 400 meter aanpakt. Ik weet wel dat ik er heel veel zin in heb.”

Bruno Fernandes kan met Manchester meedoen tegen Atlético

16.30 uur: Bruno Fernandes kan dinsdag met Manchester United meespelen in de thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid in de achtste finales van de Champions League. De Portugese middenvelder is hersteld van een coronabesmetting. Fernandes moest zaterdag het thuisduel met Tottenham Hotspur in de Premier League (3-2) aan zich voorbij laten gaan.

Net als Fernandes deden ook Scott McTominay en Luke Shaw maandag weer mee aan de groepstraining. Of Shaw tegen de Spanjaarden mee kan doen, is twijfelachtig, zei trainer Ralf Rangnick.

Atlético en Manchester United speelden drie weken geleden in hun eerste ontmoeting gelijk (1-1). „We hebben in de eerste helft in Madrid gezien wat we niet moeten doen en hoe we niet moeten spelen”, aldus Rangnick. „Atlético is een team dat de bal graag aan de tegenstander laat, dat weten we. De laatste vier of vijf wedstrijden hadden ze minder dan 50 procent balbezit. Het is belangrijk om dinsdag als eerste te scoren.”

Cristiano Ronaldo blonk tegen Tottenham uit met drie doelpunten. De Duitse coach van Manchester is niet bang dat twee topwedstrijden in vier dagen tijd te veel van het goede is voor de 37-jarige Portugees. „Tot nu toe is hij altijd heel voorzichtig geweest met zijn lichaam, hij weet precies wat hij moet doen. Of hij opnieuw een hattrick kan maken? Dat zal niet meevallen tegen een ploeg als Atlético, maar we zullen zien. We hebben tegen Tottenham wel laten zien waartoe we in staat zijn. We krijgen nu een geweldige kans om ons te voegen bij de acht beste teams van Europa.”

Atletiekbond staat solidariteitsacties voor Oekraïne bij WK toe

16.15 uur: De wereldatletiekbond komt bij de komende wereldkampioenschappen indoor in Belgrado niet met een officiële solidariteitsverklaring voor Oekraïne. Daartoe besloot World Athletics vanwege het neutrale standpunt van gastheer Servië over de Russische invasie. Individuele acties van atleten worden wel getolereerd, aldus voorzitter Sebastian Coe, die in gesprek met internationale journalisten de Russische inval omschreef als een „barbaarse invasie van een soevereine staat.”

De WK indoor in Belgrado zijn van vrijdag tot en met zondag. Russische en Belarussische sporters zijn voorlopig niet welkom bij internationale atletiekwedstrijden. Op de deelnemerslijst staan de namen van enkele atleten uit Oekraïne, onder wie hoogspringster Jaroslava Mahoetsjich.

Coach Meuwly gaat voor WK-medailles estafetteploegen 4x400 meter

16.13 uur: De estafetteploegen op de 4x400 meter gaan op de komende WK indooratletiek in Belgrado voor de medailles. Dat zei coach Laurent Meuwly bij de presentatie van de ploeg op Papendal. „We staan bij zowel de mannen als de vrouwen in de top drie van de wereldranglijst, de vrouwen staan zelfs bovenaan. Dus medailles zijn het doel”, aldus de Zwitser. De WK duren van 18 tot en met 20 maart.

De Nederlandse atletiek baadt in weelde als het gaat om de 400 meter. Liefst acht atleten voldeden aan de limiet voor de WK indoor. Bij de mannen zijn dat Liermarvin Bonevacia, Isayah Boers, Terrence Agard en Nick Smidt. Bij de vrouwen zijn het Femke Bol, Lieke Klaver, Lisanne de Witte en Eveline Saalberg. Alle acht gaan mee naar Belgrado, waarbij Bonevacia, Boers, Bol en Klaver ook individueel mogen uitkomen op de 400 meter.

„We hebben nog een trainingskamp kunnen beleggen na de NK indoor en dat is best bijzonder. Meestal gebeurt dat voor of na het indoorseizoen”, zegt Meuwly. „Ik neem twaalf atleten mee naar Belgrado, zeven mannen en vijf vrouwen. Het wordt een zwaar toernooi, zeker voor de atleten die ook individueel uitkomen op de 400 meter. Dan bestaat de kans dat je in drie dagen tijd vijf keer in actie komt. Maar iedereen is fit en heeft goed getraind, dus ik ga met veel vertrouwen naar het toernooi.”

De estafetteploegen op de 4x400 meter braken vorig jaar internationaal door. Eerst was er goud voor zowel de mannen als de vrouwen op de EK indoor, daarna daarna veroverden de mannen goud bij de WK estafette. Het hoogtepunt volgde op de Olympische Spelen, waar het kwartet Bonevacia, Agard, Tony van Diepen en Ramsey Angela stuntten met zilver op de 4x400 meter.

Hordeloper Smet ziet af van WK indoor naderend vaderschap

15.16 uur: Koen Smet ziet af van deelname aan de WK indooratletiek komend weekeinde in de Servische hoofdstad Belgrado. De hordeloper wordt binnenkort vader en wil liever thuis in Amsterdam blijven met de kleine op komst, meldt technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie.

Smet liet twee weken geleden bij de NK indoor al doorschemeren dat hij het komende vaderschap belangrijker vond dan de WK indoor. „Soms zijn er mooiere dingen in het leven”, liet hij weten nadat hij voor de zesde keer de Nederlandse titel op de 60 meter horden had veroverd. Hij richt zich nu op het buitenseizoen, met de WK in Eugene als hoogtepunt.

Tim Verbaandert is nog een onzekere factor in de Nederlandse equipe van 21 atleten. De mondiale atletiekbond heeft de tijd die de Brabantse hardloper in februari neerzette op de 3000 meter (7.47,42) niet erkend en hem vooralsnog afgewezen voor de WK. „Die tijd was ruim onder de WK-limiet, maar het was een splittijd in een race over 2 mijl. De startstreep op de baan was dus verlegd en de bond wil nu dat de baan in Dortmund opnieuw wordt gemeten. We hopen dat nog voor elkaar te krijgen voor aanvang van de WK”, zei Roskam.

De equipe mist ook Emma Oosterwegel. De winnares van olympisch brons op de zevenkamp is op de NK indoor geblesseerd geraakt en heeft de invitatie voor deelname aan de vijfkamp in Belgrado moeten afwijzen. Ook Nadine Visser ontbreekt. De tweevoudig Europees kampioene op de 60 meter horden raakte eveneens op de NK geblesseerd, aan haar hamstring.

Tweevoudig olympisch kampioene Sifan Hassan en oud-wereldkampioene Dafne Schippers hebben geen indoorwedstrijden gelopen en zijn dus eveneens niet van de partij in Belgrado. Femke Bol en Liermarvin Bonevacia zijn nu de boegbeelden van de ploeg. Bol, die op de Spelen van Tokio brons won op de 400 meter horden, geldt als de grote favoriete voor het goud op de 400 meter. Ze voert met een tijd van 50,30 de wereldranglijst aan van dit jaar.

DSM met Eekhoff en Nieuwenhuis in Milaan-Sanremo

12.55 uur: Team DSM start zaterdag met de Nederlandse wielrenners Nils Eekhoff en Joris Nieuwenhuis in Milaan-Sanremo, de eerste klassieker van het seizoen. De ploeg zegt verschillende renners te kunnen uitspelen in de langste wedstrijd van het jaar, over bijna 300 kilometer. De Deen Søren Kragh Andersen en de Duitse oud-winnaar John Degenkolb (2015) maken ook deel uit van de selectie.

„We moeten zoveel mogelijk energie sparen voor de beklimmingen van de Cipressa en Poggio in de finale”, zegt ploegleider Matt Winston. „We hebben verschillende opties voor wat normaal gesproken een spannende finale is, waarin de beslissing valt door een kleine groep die wegrijdt, een late aanval of een gereduceerde groep die erom sprint.”

Voor Nokere Koerse van woensdag heeft DSM een ploeg rond sprinter Cees Bol geformeerd. Bol won de Belgische eendagskoers in 2019. Bij de vrouwen is sprintster Lorena Wiebes het speerpunt van het team in Nokere Koerse.

KNSB stelt olympisch kampioene aan als bondscoach kunstrijden

12.53 uur: De Nederlandse schaatsbond KNSB heeft Aljona Savchenko aangesteld als bondscoach kunstrijden. De olympisch kampioene van de Spelen van Pyeongchang 2018 bij het paarrijden gaat leidinggeven aan het Nationaal Trainingscentrum Kunstrijden, dat dit voorjaar in Heerenveen van start gaat. Savchenko, een Duitse van Oekraïense afkomst, heeft een contract getekend tot medio 2024.

De 38-jarige Savchenko was gespecialiseerd in het paarrijden. Ze veroverde vier Europese titels en zes wereldtitels. Hoogtepunt in haar loopbaan was het olympisch goud dat ze in 2018 won met haar Franse partner Bruno Massot. Bij eerdere Spelen veroverde ze tweemaal brons.

„Wij zijn trots dat Aljona voor ons gekozen heeft. Zij zal met haar schat aan internationale ervaring de kwaliteit van onze beste kunstrijders samen met de coaches bij onze verenigingen voor talentontwikkeling stevig kunnen verbeteren”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. „De zoektocht naar de beste bondscoach duurde langer dan we hadden gewild. De animo voor deze functie was groot, maar zorgvuldigheid stond bij ons voorop.”

Nederland was op de Spelen van Beijing met Lindsay van Zundert voor het eerst in 46 jaar weer vertegenwoordigd in het kunstrijden. Op de WK van deze maand in Montpellier komen naast Van Zundert ook de paarrijders Michel Tsiba en Daria Danilova in actie.

Het is nog niet bekend welke kunstrijders aansluiten bij het Nationaal Trainingscentrum in Heerenveen. „De animo onder de potentiële deelnemers was groot”, zegt De Wit. „Maar iedereen wilde weten: wie wordt de bondscoach? En hoe gaat het programma eruitzien?”

Savchenko, die sinds 2003 uitkwam voor Duitsland, werd na het beëindigen van haar carrière in 2018 coach. „Wij zijn ervan overtuigd dat Aljona zowel bij de paren als individuele rijders van grote meerwaarde zal zijn”, zegt De Wit. De bondscoach verhuist van Duitsland naar Friesland. Wanneer dat precies gebeurt, hangt mede af van de oorlog in Oekraïne, waar haar familie woont.

„Liefst zou ik morgen aan de slag gaan, want ik vind het een grote uitdaging om het kunstrijden in Nederland naar een hoger niveau te brengen”, zegt Savchenko. „Maar er is een oorlog gaande, één man is mijn moederland aan het verwoesten. Deze oorlog heeft een grote impact op het Oekraïense volk en op mijn familie. Mijn ouders verblijven nu veilig bij mij, maar mijn drie broers zijn nog daar en over hen maak ik me veel zorgen.”

Wildcards voor Vuelta naar drie Spaanse wielerploegen

12.34 uur: De organisatie van de Ronde van Spanje heeft drie wielerploegen uit eigen land een wildcard gegeven. De teams Euskaltel-Euskadi, Equipo Kern Pharma en Burgos-BH staan op vrijdag 19 augustus in Utrecht aan de start van de Vuelta.

De achttien ploegen uit de WorldTour, waaronder het Nederlandse Jumbo-Visma, zijn automatisch toegelaten tot alle grote koersen. De procontinentale ploegen Alpecin-Fenix (van Mathieu van der Poel) en Arkéa-Samsic mogen op basis van hun prestaties van vorig jaar meedoen aan de Vuelta.

De etappekoers van drie weken start met een ploegentijdrit over ruim 23 kilometer door Utrecht. Ook de tweede en derde etappe zijn door Nederland, van Den Bosch naar Utrecht en een rit met start en finish in Breda. Daarna hebben de deelnemers al een rustdag, waarop ze naar Spanje reizen voor het vervolg van de ronde. De finish is op 11 september in Madrid.

De Sloveense klimmer Primoz Roglic van Jumbo-Visma won de Vuelta de afgelopen drie jaar.

Paralympische medaillewinnaars op bezoek bij Rutte en de koning

12.06 uur: De drie Nederlandse medaillewinnaars op de Paralympische Spelen van Peking gaan dinsdag op bezoek bij premier Mark Rutte en koning Willem-Alexander. De zitskiërs Jeroen Kampschreur en Niels de Langen en snowboarder Chris Vos worden in het Catshuis gehuldigd door Rutte en minister Conny Helder van Sport. Ze gaan daarna in Den Haag door naar Paleis Noordeinde, waar ze worden ontvangen door koning Willem-Alexander en prinses Margriet. Zij is lid van het erebestuur van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC).

Bij de huldiging op het Catshuis zijn ook de betrokken coaches en chef de mission Esther Vergeer aanwezig. TeamNL, dat in China uit acht wintersporters bestond, veroverde vier medailles op de Paralympische Spelen: drie keer zilver en één keer brons. De Langen, die zondag bij de sluitingsceremonie de Nederlandse vlag droeg, nam de helft van de oogst voor zijn rekening. De zitskiër won brons op de supercombinatie en zilver op de slalom. In het medailleklassement eindigde Nederland op de zestiende plaats.

Besmette Fernandes onzeker bij ManUnited voor duel met Atlético

12.05 uur: Voor Bruno Fernandes van Manchester United is het een race tegen de klok of hij op tijd is hersteld van een coronabesmetting. Trainer Ralf Rangnick hoopt dat de Portugese middenvelder dinsdag inzetbaar is in de return tegen Atlético Madrid in de achtste finales van de Champions League. Het eerste duel in Spanje eindigde in 1-1.

Fernandes scoorde al negen keer dit seizoen voor United en was goed voor veertien assists. Hij ontbrak zaterdag in de met 3-2 gewonnen competitiewedstrijd tegen Tottenham Hotspur vanwege een positieve coronatest. Ook Luke Shaw en Scott McTominay misten dat duel.

„Luke is hopelijk terug op de training en met Bruno moeten we afwachten tot dinsdag”, zei Rangnick. „Dat zal waarschijnlijk pas op het laatste moment beslist worden, vanwege Covid-19. We moeten ook oppassen met de coronatesten. Voor David de Gea gold hetzelfde. Hij zou eigenlijk niet spelen, maar toen bleek dat zijn sneltest vals-positief was.”

Tennisfederatie vervangt Rusland en Wit-Rusland in landentoernooien

09.11 uur: De internationale tennisfederatie ITF heeft vervangers aangewezen voor Rusland en Wit-Rusland in de twee landentoernooien, om de Davis Cup (mannen) en Billie Jean King Cup (vrouwen). Begin deze maand besloot de ITF beide landen al te schorsen vanwege de oorlog in Oekraïne. Rusland won afgelopen jaar zowel de Daviscup als de Billie Jean King Cup.

Als titelverdedigers waren de Russische mannen en vrouwen automatisch geplaatst voor de finaleronde van dit jaar. In de Billie Jean King Cup neemt Australië de plek van Rusland over. De Australische tennissters zouden het volgende maand in de kwalificatieronde opnemen tegen Slowakije. Dat land krijgt nu een ’bye’ en kan zich ook opmaken voor de finaleronde van eind dit jaar. Ook België, dat het zou opnemen tegen het geschorste Wit-Rusland, is nu al zeker van deelname. De Nederlandse tennissters strijden in Den Bosch met Spanje om een plek bij de laatste twaalf.

In het toernooi om de Davis Cup waren naast Rusland ook verliezend finalist Kroatië, Servië en Groot-Brittannië (beide met een wildcard) al zeker van deelname aan de Finals. Daar kwamen deze maand twaalf landen bij, waaronder Nederland dat Canada versloeg in de kwalificatie. De plek van Rusland wordt overgenomen door een land dat verloor in de kwalificatieronde.

De ITF is de wereldwijde koepelorganisatie van het tennis. Daarnaast bestaan ook nog de ATP en de WTA, de profbonden voor respectievelijk mannen en vrouwen. Die bonden hebben besloten dat tennissers uit Rusland en Wit-Rusland wel aan toernooien mogen blijven meedoen, maar dan onder neutrale vlag.

Mijlpaal voor basketballer James met 10.000e assist in NBA

07.51 uur: Basketballer LeBron James heeft weer een mijlpaal bereikt in de NBA. De 37-jarige vedette van Los Angeles Lakers gaf in de verloren uitwedstrijd tegen Phoenix Suns (140-111) zijn 10.000e assist in de Amerikaanse topcompetitie. James is de enige basketballer die qua punten, rebounds én assists de grens van 10.000 heeft geslecht.

„De eerste. De enige. De koning”, schreef LA Lakers op Twitter bij een overzicht van de cijfers van James. De Amerikaan tekende tegen Phoenix Suns voor 31 punten, 7 rebounds en 6 assists. Bij de thuisclub, al zeker van deelname aan de play-offs, was Devin Booker de topschutter met 30 punten. De Suns boekten hun 54e overwinning van het seizoen en verloren pas 14 keer.

Op de topscorerslijst aller tijden van de NBA neemt James de derde plek in met nu 36.824 punten. Kareem Abdul-Jabbar voert de ranglijst aan met 38.387. James pakte vooralsnog 10.150 rebounds en hij staat nu op 10.004 assists. Hij is de zevende speler die meer dan 10.000 assists heeft gegeven in de NBA.

James werd vier keer kampioen van de NBA: in 2012 en 2013 met Miami Heat, in 2016 met Cleveland Cavaliers en twee jaar geleden met de Lakers.