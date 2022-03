Sport kort: Russische teams vervangen in grote tennistoernooien

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennisfederatie vervangt Rusland en Wit-Rusland in landentoernooien

09.11 uur: De internationale tennisfederatie ITF heeft vervangers aangewezen voor Rusland en Wit-Rusland in de twee landentoernooien, om de Davis Cup (mannen) en Billie Jean King Cup (vrouwen). Begin deze maand besloot de ITF beide landen al te schorsen vanwege de oorlog in Oekraïne. Rusland won afgelopen jaar zowel de Daviscup als de Billie Jean King Cup.

Als titelverdedigers waren de Russische mannen en vrouwen automatisch geplaatst voor de finaleronde van dit jaar. In de Billie Jean King Cup neemt Australië de plek van Rusland over. De Australische tennissters zouden het volgende maand in de kwalificatieronde opnemen tegen Slowakije. Dat land krijgt nu een 'bye' en kan zich ook opmaken voor de finaleronde van eind dit jaar. Ook België, dat het zou opnemen tegen het geschorste Wit-Rusland, is nu al zeker van deelname. De Nederlandse tennissters strijden in Den Bosch met Spanje om een plek bij de laatste twaalf.

In het toernooi om de Davis Cup waren naast Rusland ook verliezend finalist Kroatië, Servië en Groot-Brittannië (beide met een wildcard) al zeker van deelname aan de Finals. Daar kwamen deze maand twaalf landen bij, waaronder Nederland dat Canada versloeg in de kwalificatie. De plek van Rusland wordt overgenomen door een land dat verloor in de kwalificatieronde.

De ITF is de wereldwijde koepelorganisatie van het tennis. Daarnaast bestaan ook nog de ATP en de WTA, de profbonden voor respectievelijk mannen en vrouwen. Die bonden hebben besloten dat tennissers uit Rusland en Wit-Rusland wel aan toernooien mogen blijven meedoen, maar dan onder neutrale vlag.

Mijlpaal voor basketballer James met 10.000e assist in NBA

07.51 uur: Basketballer LeBron James heeft weer een mijlpaal bereikt in de NBA. De 37-jarige vedette van Los Angeles Lakers gaf in de verloren uitwedstrijd tegen Phoenix Suns (140-111) zijn 10.000e assist in de Amerikaanse topcompetitie. James is de enige basketballer die qua punten, rebounds én assists de grens van 10.000 heeft geslecht.

„De eerste. De enige. De koning”, schreef LA Lakers op Twitter bij een overzicht van de cijfers van James. De Amerikaan tekende tegen Phoenix Suns voor 31 punten, 7 rebounds en 6 assists. Bij de thuisclub, al zeker van deelname aan de play-offs, was Devin Booker de topschutter met 30 punten. De Suns boekten hun 54e overwinning van het seizoen en verloren pas 14 keer.

Op de topscorerslijst aller tijden van de NBA neemt James de derde plek in met nu 36.824 punten. Kareem Abdul-Jabbar voert de ranglijst aan met 38.387. James pakte vooralsnog 10.150 rebounds en hij staat nu op 10.004 assists. Hij is de zevende speler die meer dan 10.000 assists heeft gegeven in de NBA.

James werd vier keer kampioen van de NBA: in 2012 en 2013 met Miami Heat, in 2016 met Cleveland Cavaliers en twee jaar geleden met de Lakers.