Ten Hag ziet Ronaldo niet meer vertrekken bij United

De afgelopen weken was de toekomst van Ronaldo voer voor speculatie, mede omdat hij graag Champions League wil blijven spelen. Bij United is dat dit seizoen geen optie, omdat het in de Europa League uitkomt. Onder meer Bayern München en Borussia Dortmund, maar ook recent Napoli werden genoemd.

„Past Ronaldo nog steeds in de plannen?”, vroeg een journalist op een persconferentie aan Ten Hag. „Natuurlijk, dat is duidelijk”, antwoordde Ten Hag. „We hebben spelers met kwaliteiten nodig. Hoe meer we er hebben, des te meer wedstrijden we zullen winnen en hoe constanter de prestaties zullen zijn.”

Antony laatste aankoop

Dinsdag werd de transfer van Antony afgerond. De 22-jarige Braziliaanse buitenspeler maakte voor een slordige 100 miljoen euro de overstap van Ajax. Verder was dat volgens de Nederlandse oefenmeester meteen de laatste veldspeler die de Red Devils deze trasnferperiode komt versterken.

Alleen het aantrekken van doelman Martin Dubravka van Newcastle United moet nog officieel worden gemaakt. Daarnaast werden Casemiro, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia en Christian Eriksen eerder deze zomer gecontracteerd.

Bron: Sky Sports/Het Nieuwsblad