Terpstra: ’Wat De Gendt doet is niet normaal’

Niki Terpstra Ⓒ AFP

SAINT-ÉTIENNE - Kreunend van zijn verzuurde benen stapte Niki Terpstra van zijn fiets. Hij had een aanval aangekondigd in de achtste Tour-rit naar Saint-Etienne, waar hij feilloos in slaagde. Aan het einde van de dag moest hij bekennen dat het profiel (zeven colletjes) met daarbij het hoge tempo in de kopgroep toch te zwaar voor hem was. „Ik wilde in deze rit meezitten. Dat is gelukt, maar de missie om een goede uitslag te rijden niet.”