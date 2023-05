Erik ten Hag waarschuwt Manchester United

„Goed is niet goed genoeg, het moet beter”, zei hij op zijn persconferentie voor het uitduel van donderdag met Brighton & Hove Albion. „Als je tevreden bent, dan word je sneller lui.”

Manchester United is hard op weg om zich voor de Champions League te kwalificeren. De nummer 4 van de Premier League heeft een voorsprong van 7 punten op Liverpool dat ook nog eens een duel meer heeft gespeeld. „Maar we moeten nog zes competitieduels spelen”, waarschuwde Ten Hag. „En tijdens al die wedstrijden zullen we erg geconcentreerd moeten zijn. We willen heel graag naar de Champions League. Dat moeten we uitstralen.”

United schakelde Brighton vorige maand uit in de halve finales van de FA Cup. „Ze zullen er alles aan doen om revanche te kunnen nemen”, zei Ten Hag die nog geen beroep kan doen op de geblesseerde Alejandro Garnacho, Raphael Varane en Scott McTominay. Lisandro Martínez komt dit seizoen helemaal niet meer in actie.