Van Praag maakt excuses voor FC Twente-uitspraak

Van Praag reageert vanochtend op twitter op de commotie die zijn uitspraak heeft veroorzaakt. „Ik wil iedereen graag mijn welgemeende excuses aanbieden voor mijn opmerking over het stadiondak van FC Twente. Ik heb het niet gezegd, zoals ik dat eigenlijk wilde en bedoelde en dat was dom van me. Het spijt me dat ik mensen pijn heb gedaan.”

Van Praag sprak in het radioprogramma relativerende woorden over het aantal doden en gewonden die in Qatar vallen bij de bouw van WK-stadions en betrok daarin de ineenstorting van het dak van de Grolsch Veste, waarbij twee doden te betreuren vielen. „De FIFA-voorzitter vertelde me dat het aantal doden in Qatar veel lager ligt. In ieder geval niet een paar honderd, maar rond de twintig. Wat is de waarheid? Bij FC Twente is ook een dak ingestort en daarbij zijn ook mensen gewond geraakt”, zei hij in het radioprogramma.

Op sociale media spraken supporters van FC Twente afkeurend over de vergelijking. FC Twente kwam zelf ook met een afkeurend statement. „Dit zijn zeer ongelukkige uitspraken, zeker naar de nabestaanden en gewonden van de ramp.”

De uitglijder, bepaald niet de eerste van Van Praag in de (social) media, was een smet op de feestelijke laatste dag van Van Praag bij de KNVB. De 72-jarige voetbalbestuurder nam gisteren na bijna twaalf jaar afscheid als bondsvoorzitter van de KNVB en droeg de voorzittershamer over aan zijn opvolger Just Spee. De oud-voorzitter van Ajax werd overladen met eerbetonen en verrassingen. Zo werd hij benoemd tot erelid van de KNVB en door minister Bruins gepromoveerd van ridder in de Orde van Oranje-Nassau tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Bovendien is er door schilder Fulco de Vos een portret van Van Praag vervaardigd, dat komt te hangen in een eregalerij in het bondskantoor in Zeist.

Op het afscheidsfeestje in de Johan Cruijff ArenA werd Van Praag toegesproken door onder meer FIFA-voorzitter Gianni Infantino, oud-Feyenoord-voorzitter Jorien van den Herik, toparbiter Björn Kuipers en oud-bondscoach Louis van Gaal. Paul de Leeuw kwam zingen voor Van Praag, die zelf nog even achter het drumstel plaatsnam om twee nummertjes met zijn eigen band te spelen.

De KNVB maakte bij monde van de nieuwe voorzitter Spee bekend, dat er een Michael van Praag Award in het leven is geroepen, die wordt uitgereikt aan iemand die zich heeft ingezet voor bevordering van diversiteit in het voetbal. Van Praag zelf kreeg op het podium aan de rand van het veld in de Johan Cruijff ArenA de eerste Michael van Praag Award uitgereikt. Het feestvarken zelf was overdonderd door alle lof die hij kreeg toegezwaaid. „Dit heeft mijn stoutste verwachtingen overtroffen”, aldus de voetbalbestuurder, die nog wel tot begin 2021 actief is bij de UEFA en zich dan definitief terugtrekt uit het voetbalbestuur.