Van Gerwen: ’Ik kon ze niet langer meer laten wachten’

Van Gerwen flikte het kunstje in Hamburg tijdens de European Matchplay. Bij een stand van 2-1 in legs in zijn voordeel tekende de 28-jarige Nederlandse topdarter voor de scores van 180, 177 en 144. Dat leverde de perfecte leg van negen pijlen op.

„Het is een bijzonder moment voor mij en voor het publiek”, zei Van Gerwen, die zijn opponent Ryan Joyce uiteindelijk met 6-2 in legs versloeg. „Een negendarter gooien, voelt altijd fantastisch. Het was op de European Tour lang geleden, vijf jaar is veel te lang.”

Van Gerwen vervolgt zondag het toernooi in de derde ronde met een partij tegen Robert Thornton.