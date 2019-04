Video - UFC-vechtster showt sexy moves

VanZant deed in 2016 al eens mee aan de Amerikaanse versie van Dancing with the Stars. Daarin eindigde ze als tweede. Bij de UFC vocht VanZant tot op heden elf partijen, waarvan ze er zeven won en vier verloor.

Bekijk hier de dans-moves van VanZant:

Bekijk hier de beelden van de MMA-vechter VanZant in de ring: