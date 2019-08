Video: MMA-vechter verliest partij, maar ook bijna neus

Want in ronde 3 kreeg Perry een vliegende knie vol op zijn neus. Dit resulteerde niet alleen in een waar bloedbad, maar ook in een gebroken neus voor de Amerikaan. Om dat te constateren hoefde geen dokter voor aan te pas te komen, gezien het aangezicht van reukorgaan: dat stond schots en scheef.

Toch was Perry niet uit het veld geslagen, want hij besloot ’gewoon’ door te vechten. Luque probeerde hem vervolgens af te laten tikken door hem te chocken, maar zelfs dát mocht niet baten. De jury moest uiteindelijk beslissen wie de partij had gewonnen. Luque won nipt op punten.

UFC-baas Dana White deelde na afloop een foto van Perry op sociale media. Daarop is duidelijk te zien hoe erg zijn neus was gebroken. Op die tweet wordt volop gereageerd. Men is veelal van mening dat Perry de zege had verdiend.