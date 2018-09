Spanjaard zorgt voor unicum in Assen

Hij is de eerste motorcoureur die sinds de intrede van deze klasse in 2012 de poleposition weet om te zetten in een zege in de Drentse raceklassieker.

Martin nam met zijn overwinning ook de leiding over in het wereldkampioenschap. Hij passeerde de Italiaan Marco Bezzecchi in de stand. De Italiaan nam in de laatste ronde te veel risico en ging onderuit.

De race in de lichtste klasse mondde uit in een strijd tussen vijf coureurs, van wie Martin erin slaagde in de laatste ronden iets afstand te nemen van de overige vier. De Spanjaard wist het gaatje vast te houden tot aan de finish.

Zijn landgenoot Aron Canet kwam als tweede langs de finishvlag en de Italiaan Enea Bastianini eindigde als derde.

De Nederlander Ryan van de Lagemaat, die met een wildcard mocht meedoen aan de TT, werd op een ronde achterstand gereden.