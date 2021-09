Virgil van Dijk heeft tegen AC Milan geen last van Zlatan Ibrahimovic

Premium Financieel

Ronaldo moet Manchester alsnog van gehate Glazers laten houden

Een dure investering die hopelijk geld in het laatje brengt. Dat is hoe de familie Glazer kijkt naar Cristiano Ronaldo, die dinsdagavond voor de tweede keer in actie komt sinds zijn terugkeer bij Manchester United. Maar hoe succesvol de Portugese aanvaller ook wordt, de kans is miniem dat het weer g...