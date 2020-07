Cindy Vandenhole Ⓒ HH/ANP

In de internationale turnwereld komen steeds meer gymnastes met verhalen over grensoverschrijdend gedrag van coaches naar buiten. Na Amerika, Groot-Brittannië, Nederland vertellen nu ook in België ex-turnsters aan de lopende band hun schokkende verhalen vanuit verleden. Zo sloeg in 2017 Cindy Vandenhole de deur van de Gentse gymzaal achter zich toe. Gebroken, gekwetst en gehavend was ze, zoals tientallen andere slachtoffers van een ongenadig regime. „Mijn coach zei: ’Ik hoop dat uw mama dood is.’ Ik was een kind van 16 jaar.”