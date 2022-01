KNSB kan onvrede bij Patrick Roest in gesprek niet wegnemen

„Dit was een goed gesprek, waarin we elkaars standpunten uitgewisseld hebben. Het is wel duidelijk dat Patrick het niet eens is met de beslissingen van de selectiecommissie en dat gevoel heb ik niet kunnen wegnemen.”

Roest maakte maandag duidelijk het niet eens te zijn met de keuze van de bond omdat hij de olympische 1500 meter niet mag rijden in Peking. Ook stoort hij zich aan de in zijn ogen slechte communicatie tussen hem en vertegenwoordigers van de bond.

Ventileren

„Ik heb hem uitgelegd hoe de selectiecommissie tot zijn keuze is gekomen”, verklaart De Wit. „Het belangrijkste criterium bij al onze keuzes is primair de kans op het winnen van goud in Beijing en secundair de kans op andere medailles. Voor de team pursuit geldt dat elke rijder ook op een individuele afstand moet starten, conform het reglement van de Olympische Spelen. Ik heb Patrick benadrukt dat we hierbij geheel conform de selectieregels hebben gehandeld, die we in samenspraak met de coaches hebben opgesteld en die ook al lange tijd bekend zijn. In de afsluiting van ons gesprek hebben we afgesproken dat een ieder zijn eigen mening moet kunnen ventileren, maar dat we uiteindelijk wel hetzelfde doel hebben en dat is goud op de Olympische Spelen. Dus laten we ons daar op focussen.”

Roest wil via zijn manager nog niet reageren op het gesprek. Onduidelijk is nog of Roest vrijdag, op de eerste dag van de EK Afstanden in Heerenveen, mee zal doen aan de ploegenachtervolging.