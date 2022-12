Premium Het beste van De Telegraaf

Unieke ’triple-double’ Historische prestatie Doncic in NBA: ’Tijd voor een tweede standbeeld in Dallas’

Door Daan ten Berge Kopieer naar clipboard

Een unieke prestatie van Luka Doncic, afgelopen nacht in de NBA. Ⓒ ANP/HH

Een historische prestatie van Luka Doncic, afgelopen nacht (Nederlandse tijd) in de NBA. De 23-jarige basketballer noteerde namens de Dallas Mavericks zelden vertoonde statistieken, door als eerste speler ooit een zogenaamde ’triple-double’ te noteren met 60 punten, 20 rebounds en 11 assists. In de Verenigde Staten raakt de basketbalwereld daags na de wedstrijd, die Dallas in de extra tijd ook nog eens met 126-121 won van de New York Knicks, niet uitgepraat over het Sloveense fenomeen.