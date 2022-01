Bayern München getroffen door flink wat coronagevallen

Doelman Manuel Neuer testte positief op het coronavirus, net als Kingsley Coman, Omar Richards en Corentin Tolisso. Ook Dino Toppmöller, assistent-trainer van Bayern, is besmet geraakt. Het vijftal is thuis in quarantaine gegaan. Volgens de clubleiding verkeren ze in goede gezondheid.

Neuer ging in de winterstop op vakantie naar de Malediven, en testte bij thuiskomst positief. „Tot nu toe gaat het redelijk goed met mij, gelukkig heb ik slechts milde symptomen”, liet de Duitse international weten.

Bayern zou aanvankelijk zondag 2 januari alweer starten met de training, maar vanwege de positieve gevallen worden alle spelers en stafleden eerst maandag 3 januari weer verwacht voor een nieuwe testronde. Bayern staat bij de hervatting van de competitie negen punten voor op eerste achtervolger, en is hard op weg naar de tiende landstitel op rij.

