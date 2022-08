Definitief: Feyenoord neemt Lopez over van San José Earthquakes

Trainer Arne Slot keek al enige tijd uit naar de versterking op linksback: „Het is de positie waarop we met de scouting het meest actief zijn geweest. Al voordat de voorbereiding begon oriënteerden we ons op een speler voor die plek.”

Lopez is 19-voudig international van Peru, en speelde voor hij in San José belandde bij USMP en Sporting Cristal in zijn geboorteland. Vanuit de MLS werd hij in 2020 nog verhuurd aan Reno 1868.

Zowel Feyenoord als de Quakes hebben de transfer maandagavond bekend gemaakt op hun eigen kanalen. De club uit Californië spreekt van een recordtransfer, al noemt het geen bedragen.