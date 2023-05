Moyes herinnert zich duel met Van Gaal in Alkmaar: ’Ik heb veel respect voor hem’

„Ik ben er wel een aantal maanden teleurgesteld om geweest. Ik heb die wedstrijden ook nooit meer teruggekeken”, zei de Tsjechische middenvelder Tomas Soucek woensdag in het AFAS Stadion. „Na de verloren halve finale tegen Eintracht Frankfurt (de latere winnaar, red.) hebben we nu extra motivatie om het wel te halen. Ook al beginnen we donderdag met een kleine voorsprong, we komen hier niet om te verdedigen. We zullen ons eigen spel spelen.”

Manager David Moyes blijft vooral voorzichtig na de slechte ervaring van afgelopen seizoen. „Ik wil het nu ook nog niet over de finale hebben. Die moeten we eerst zien te halen.”

Soucek heeft nog een extra motivatie om door te stoten. De eindstrijd is namelijk op woensdag 7 juni in Praag. „Ik ken het stadion en de stad goed. Sinds ik weet dat de finale in Praag is, wil ik daar heel graag naartoe.” Soucek kwam als 9-jarige in de jeugdopleiding van Slavia Praag terecht en stond daar zestien jaar onder contract alvorens West Ham hem voor meer dan zestien miljoen euro wegkocht.

Moyes tegen Van Gaal

Moyes vond het leuk woensdag terug te keren in het AFAS Stadion. In december 2007 won hij als trainer van Everton met 3-2 van AZ in de UEFA Cup. De Alkmaarders stonden toen onder leiding van trainer Louis van Gaal. „Ik heb veel respect voor hem en kan me de ontmoeting van toen nog goed herinneren. Ik was toen nog een vrij jonge trainer”, aldus de nu 60-jarige Moyes. „Het is altijd leuk om in Nederland te zijn. Teams hier spelen vaak op een herkenbare en aanvallende manier.”

De manager maakte verder bekend dat Michail Antonio fit is voor de halve finale. De Jamaicaanse aanvaller is op tijd hersteld van een kuitblessure. Antonio maakte vorige week donderdag in de eerste ontmoeting tussen West Ham United en AZ in Londen het winnende doelpunt. „De rest van de selectie is ook fit.”

West Ham verdedigt donderdag tegen AZ een voorsprong van 2-1 uit de eerste wedstrijd. Hoe belangrijk de Londenaren het derde Europese toernooi nemen, bleek afgelopen weekeinde wel. Moyes liet in de met 2-0 verloren competitiewedstrijd tegen Brentford bijna al zijn basisspelers buiten de ploeg. West Ham staat, met nog twee wedstrijden te gaan, op de vijftiende plaats in de Premier League en is nagenoeg zeker van een langer verblijf op het hoogste niveau.