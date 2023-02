AZ grijpt koppositie na voetbalshow van 45 minuten

Waardoor de topper van komende zaterdagavond in De Kuip sowieso een clash vormt tussen de nummers één en twee van de competitie, als AZ in Rotterdam-Zuid op visite gaat bij Feyenoord. Een wedstrijd waar de nodige sentimenten aan kleven.

Feyenoord staat immers onder leiding van Arne Slot, de coach die op 5 december 2020 de zak kreeg op Sportpark Kalverhoek, het trainingscentrum van AZ, nadat hij in het geniep met de Rotterdammers gesprekken had gevoerd over een dienstverband bij de roemruchte volksclub. Uitgerekend een week voor de kraker met AZ zingt de naam van Slot ineens rond bij Premier League-club Leeds United. Eerder op de vrijdag gaf de gewezen kroonprins van het Nederlandse trainersgilde, die hard op weg is om tot koning te worden gekroond, aan bij Feyenoord te willen blijven. Maar zoals wel vaker in de voetballerij: waar rook is, is vuur.

Veldhospitaal

In Alkmaar sloegen de vlammen ’s avonds ook uit het dak, maar dan om andere redenen. AZ opereerde in dezelfde samenstelling als waarmee het op dinsdagavond door FC Utrecht uit het bekertoernooi was gekieperd. Er kringelt vooralsnog geen witte rook uit de schoorsteen van het Alkmaarse veldhospitaal waar vijf centrumverdedigers (Martins Indi, Beuekema, Dekker, Vanheusden en Bazoer) en twee schaduwspitsen (Dani de Wit en Djordje Mihailovic) worden verzorgd.

Uitblinkers Sven Mijnans en Jesper Karlsson. Ⓒ ANP/HH

Aan de kant van de gasten, waar de AZ-huurlingen Kenzo Goudmijn en Peer Koopmeiners op het middenveld stonden geposteerd, ontbraken ook de nodige basiskrachten. Het elftal van vrijdagavond verschilde op vijf posities van het ensemble dat AZ op 23 oktober op een 2-1 nederlaag trakteerde.

Kleine Koopmeiners

Voor Peer Koopmeiners betekende het zijn tweede basisplaats ooit in het AFAS Stadion. Namens AZ stond hij voor de winterstop eenmaal in de startopstelling, in het thuisduel met FC Twente (1-1). ‘Kleine Koopmeiners’ had zich een aangenamer weerzien met zijn voormalige ploeggenoten voorgesteld. Na ruim een half uur was de wedstrijd al geen wedstrijd meer en moesten de rood-zwarten uit Kralingen vrezen voor een ongenadig pak slaag. Want zo slecht als AZ in oktober op Woudestein speelde, Pascal Jansen vertelde destijds dat hij zich voor zijn ploeg ‘diep had geschaamd’, zo lamlendig liet de oud-papierclub zich aan de oevers van het Kooimeer naar de slachtbank leiden.

Hoofdrollen waren er in het eerste bedrijf van de ‘terugwedstrijd’ weggelegd voor Sven Mijnans en Jesper Karlsson. Mijnans, in zijn derde wedstrijd voor AZ, was in de eerste 45 minuten bij vier van de vijf goals betrokken. De nummer 10 nam de 1-0 en 3-0 voor zijn rekening, stond aan de basis van de aanval die tot de 4-0 van Jens Odgaard leidde en gaf de assist waaruit Karlsson de mooiste goal van de avond maakte.

Showbink

Als de 24-jarige showbink uit Falkenberg het op zijn heupen heeft, is het genieten geblazen. De halve omhaal waarmee hij de arme Excelsior-goalie Stijn van Gassel aan de grond genageld deed staan, was zo’n typische ingeving van genialiteit en klasse. Het publiek vond het prachtig en klapte de handen stuk.

AZ-trainer Pascal Jansen zal zeer tevreden zijn over de wijze waarop Mijnans zich in recordtijd in het elftal heeft gespeeld. Mocht Mihailovic op tijd zijn opgelapt voor zaterdagavond, zal de Amerikaan genoegen moeten nemen met een reserverol, zoveel is duidelijk. Het aanvallende gedeelte van het door blessures geplaagd AZ staat als een huis, de defensie met de 18-jarige Wouter Goes in het hart van de defensie wacht een loodzware testcase.