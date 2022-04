Geeft Arnaut Danjuma visitekaartje af aan geïnteresseerd Liverpool?

Danjuma is in Engeland al tijden de hot pick, als het gaat om de toekomstige vervanging van vedette Sadio Mané (30), wiens contract volgend jaar zomer afloopt. Liverpool had de Nederlander daarvoor afgelopen zomer al in het achterhoofd zitten. Danjuma excelleerde bij Bournemouth in het Championship (zeventien goals), een competitie die fysiek moordend is qua intensiteit en een programma met 46 duels in een seizoen. En dat na een door blessures verstoorde entree in de Premier League en de degradatie een jaar eerder.

Duurste aanwinst

De eerste geluiden over een gecharmeerde Jürgen Klopp kwamen los na Danjuma’s spectaculaire entree bij Villarreal, dat hem de duurste aanwinst uit de geschiedenis maakte (23,5 miljoen euro). De geluiden herhaalden zich in de winterstop, met de tijdelijke absentie van Mo Salah en Mané vanwege de Afrika Cup. Het is niet ondenkbaar dat deze een vervolg krijgen wanneer Danjuma zijn klasse blijft bevestigen op het allerhoogste niveau.

De man van tien La Liga-goals (de laatste twee vorige week tegen Valencia) en zes in de Champions League, gaf Bayern München in de kwartfinales een eerste beuk met de winnende 1-0 in het eigen Estadio de la Cerámica. Bayern-trainer Julian Nagelsmann was lyrisch over zijn snelheid en bewegingen en noemde Danjuma, die naar verluidt een ontsnappingsclausule van 75 miljoen euro heeft, ’vergelijkbaar met een Europese topspeler’.

