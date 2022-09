Oud-PSV'er Lozano bezorgt Mexico oefenzege op Peru

Peru komt daar niet in actie omdat het in een play-off om een WK-ticket na strafschoppen verloor van Australië. De ploeg kwam in het duel met Mexico tot geen enkel schot op doel.

Mexico oefent dinsdag nogmaals in Californië, dan is Colombia de tegenstander. Op het WK is de ploeg van onder anderen Ajacied Edson Álvarez, PSV'er Érick Gutiérrez en Feyenoorder Santiago Giménez ingedeeld in een groep met Argentinië, Saudi-Arabië en Polen.