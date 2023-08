Lucas Paqueta lijkt droomtransfer naar City te kunnen vergeten na verdenking overtreden gokregels

Zowel de Engelse voetbalbond FA als wereldvoetbalbond FIFA is een onderzoek gestart naar de activiteiten van de Braziliaan, zo melden verschillende Britse media. Paqueta zou betrokken zijn bij weddenschappen over het aantal gele kaarten dat hij in het seizoen 2022/23 zou pakken. De speler zelf ontkent in alle toonaarden en geeft aan geschrokken te zijn.

Toch lijkt hij door deze geruchten zijn transfer van Londen naar Manchester voor 82 miljoen euro op zijn buik te kunnen schrijven. In de Britse media wordt Paqueta veelvuldig gelinkt aan de Champions League-winnaar, zeker door de slepende blessures van Kevin De Bruyne, maar de verwachting is dat The Citizens nu doorschakelen.

Ook bij de nationale ploeg zijn er al gevolgen voor Paqueta, die is thuisgelaten voor de komende interlands door bondscoach Fernando Diniz „Ik veroordeel hem zeker niet. Ik wil hem juist beschermen en de kansen geven om de situatie op te lossen.”

Ivan Toney

Paqueta zou indien hij schuldig wordt bevonden niet de eerste speler zijn uit de Premier League die dit jaar wordt veroordeeld. Brentford-spits Ivan Toney zit momenteel een schorsing uit. Hij zou tussen 2017 en 2021 232 keer de regels hebben overtreden. Bij de spits zou sprake zijn van een gokverslaving.

Deze week kwamen spelers Burnley nog in het nieuws nadat ze hun tegenstander Erling Haaland van Manchester City hadden opgesteld in het spel Fantasy Premier League. Josh Brownhill, Jack Cork en Arijanet Muric zouden net als 73 procent van de FPL-spelers Haaland namelijk als aanvoerder in hun FPL-ploeg gezet hebben, wat veel punten opleverde. Haaland scoorde twee keer tijdens 0-3 zege van The Citizens.