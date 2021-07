Olympische atleten moeten hun medaille in Tokio zelf om hun nek hangen

Normaal hangt een of andere hoogwaarheidsbekleder de medailles om de nek van de sporters De ’zeer significante verandering’ in de traditionele medailleceremonie werd woensdag aangekondigd door Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité.

„De medailles zullen niet om de nek worden gehangen”, aldus Bach. „Ze worden op een dienblad aan de atleet gepresenteerd, waarna die zelf de medaille in ontvangst neemt. Er wordt voor gezorgd dat de persoon die de medaille op het blad legt, dit alleen doet met gedesinfecteerde handschoenen, zodat de sporter er zeker van kan zijn dat niemand de medaille eerder heeft aangeraakt.”

Slechts 22 procent van de Japanners vindt inmiddels dat de Spelen, die over negen dagen van start gaan, moeten doorgaan, blijkt uit een enquête. Er zijn aanhoudende zorgen over de coronapandemie in Japan. Toeschouwers zijn in Tokio helemaal niet welkom en de noodtoestand in de Japanse hoofdstad is uitgeroepen.