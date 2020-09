US Open: Coric verrast Tsitsipas, Zverev ronde verder

Tsitsipas was in de voorgaande twee edities van de US Open ook steeds vroeg uitgeschakeld. In 2018 in de tweede ronde en vorig jaar al in de eerste ronde. Eerder dit jaar strandde de Griek ook de derde ronde van de Australian Open.

De als 27e geplaatste Coric overleefde zes matchpoints en knokte zich in de vierde set terug van een 5-1-achterstand. „Ik moet zeggen dat ik veel geluk heb gehad”, zei de Kroaat die toesloeg in de tiebreak van de vijfde set.

Duel Zverev vertraagd door corona

De Duitser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de US Open door de Fransman Adrian Mannarino te verslaan met 6-7 (4/7), 6-4, 6-2, 6-2.

Alexander Zverev Ⓒ ANP/HH

De partij begon bijna drie uur te laat omdat er lange tijd onduidelijkheid was of die wel gespeeld mocht worden.

De wedstrijdorganisatie voerde gesprekken met gezondheidsfunctionarissen over Mannarino. Die was in contact gekomen met zijn landgenoot Benoit Paire, die zich terugtrok uit het toernooi nadat hij positief had getest op Covid-19. Uiteindelijk werd besloten de wedstrijd toch te laten doorgaan.