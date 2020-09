US Open: Kvitova door, Coric verrast Tsitsipas, eenvoudige zege Djokovic

Ze kan zich opmaken voor een partij tegen de Amerikaanse Shelby Rogers, die eerder op de dag haar landgenote Madison Brengle uitgeschakelde (6-2, 6-4).

De 30-jarige Tsjechische bereikte voor de vijfde keer de achtste finales in New York. Het is het enige grandslamtoernooi waar ze nog nooit de halve finale wist te halen. Kvitova won twee keer Wimbledon.

„Ik ben absoluut blij dat ik de eerste week heb overleefd”, zei Kvitova, die zich in de tweede set herstelde van een korte inzinking en een break achterstand. „Een paar weken geleden dacht ik er nog niet aan dat de US Open daadwerkelijk zou plaatsvinden. Ik wist dat als ik niet zou meedoen, ik daar later spijt van zou hebben.”

Kvitova is de nummer zes van de plaatsingslijst. In de bovenste helft van het schema is ze naast de als vierde geplaatste Japanse Naomi Osaka de hoogst geplaatste speelster.

Caroline Garcia strandde in de derde ronde tegen de Amerikaanse Jennifer Brady. De Franse tennisster, die in de tweede ronde de als eerste geplaatste Karolina Pliskova uit Tsjechië uitschakelde, verloor met 6-3 6-3. Brady neemt het in de achtste finales op tegen de Duitse Angelique Kerber.

Coric verrast Tsitsipas

Borna Coric heeft op de US Open de als vierde geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas in de derde ronde uitgeschakeld. De Kroaat won de partij in het Louis Armstrong-stadion in New York na meer dan vier en een half uur in vijf sets: 6-7 (2), 6-4, 4-6, 7-5, 7-6 (4).

Borna Coric. Ⓒ ANP/HH

Tsitsipas was in de voorgaande twee edities van de US Open ook steeds vroeg uitgeschakeld. In 2018 in de tweede ronde en vorig jaar al in de eerste ronde. Eerder dit jaar strandde de Griek ook de derde ronde van de Australian Open.

De als 27e geplaatste Coric overleefde zes matchpoints en knokte zich in de vierde set terug van een 5-1-achterstand. „Ik moet zeggen dat ik veel geluk heb gehad”, zei de Kroaat die toesloeg in de tiebreak van de vijfde set.

Djokovic kent geen problemen

Novak Djokovic heeft zonder veel problemen de achtste finales van de US Open bereikt. De als eerste geplaatste Serviër was in New York in drie sets te sterk voor de Duitser Jan-Lennard Struff 6-3, 6-3, 6-1.

Terwijl op het andere centercourt de tennissers lang moesten wachten door oponthoud bij de partij tussen de Duitser Alexander Zverev en de Fransman Adrian Mannarino, was Djokovic in het Arthur Ashe-stadion snel klaar. De nummer 1 van de wereld had tegen Struff slechts een uur en 43 minuten nodig.

„Mijn spel was heel goed”, keek Djokovic tevreden terug. „Ik kon zijn opslag goed lezen en maakte de noodzakelijke break in de eerste set. Ik bewoog goed en na de eerste set had ik echt een lekker gevoel op de baan”, zei de Serviër die zijn 600e wedstrijd op hardcourt won.

Djokovic is samen met de Kroaat Marin Cilic, die de US Open in 2014 won, de enige grandslamwinnaar die nog in het toernooi zit.

Bekijk ook: Deze spelers kunnen Novak Djokovic bedreigen bij US Open

Duel Zverev vertraagd door corona

De Duitser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de US Open door de Fransman Adrian Mannarino te verslaan met 6-7 (4), 6-4, 6-2, 6-2.

Alexander Zverev Ⓒ ANP/HH

De partij begon bijna drie uur te laat omdat er lange tijd onduidelijkheid was of die wel gespeeld mocht worden.

De wedstrijdorganisatie voerde gesprekken met gezondheidsfunctionarissen over Mannarino. Die was in contact gekomen met zijn landgenoot Benoit Paire, die zich terugtrok uit het toernooi nadat hij positief had getest op Covid-19. Uiteindelijk werd besloten de wedstrijd toch te laten doorgaan.