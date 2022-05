Emotionele Mourinho spreekt van historische zege

Binnenland

LIVE | Onrustig in Rotterdam na verlies Feyenoord: tientallen opgepakt, waterkanon ingezet

Feyenoord heeft naast de winst van de eerste editie van de Conference League gegrepen. In Tirana is de fanzone rustig leeggelopen. De politie hoefde niet in te grijpen. In Rotterdam zijn her en der opstootjes ontstaan. In dit liveblog volgt u alle ontwikkelingen.