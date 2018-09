Rus redt het niet tegen Serena Williams

De nummer 105 van de wereld verweerde zich dapper tegen Serena Williams maar moest toch in twee sets buigen voor de zevenvoudig winnares: 5-7 3-6.

De 27-jarige Rus verloor de eerste twee games, maar toen ze eenmaal haar draai had gevonden op Court 1 kon ze goed bijblijven. Ze brak de 36 jaar oude Williams meteen terug en de eerste set leek uit te gaan draaien op een tiebreak.

Bij 6-5 kreeg Williams twee setpunten. Rus werkte het eerste setpunt nog weg, maar sloeg de bal een punt later in kansrijke positie net uit. De vreugde bij Williams, die haar armen de lucht in stak, was veelzeggend.

In de tweede set nam Rus een 3-1 voorsprong, maar de knokkende Williams won vervolgens vijf games op een rij. Ze benutte pas haar zesde wedstrijdpunt. De partij duurde 87 minuten.

,,In de eerste paar games was ik wel zenuwachtig, maar dat duurde niet lang en ik zat snel in de wedstrijd¨, zei Rus na de partij. ,,Zij speelde op de belangrijke punten erg goed. Ik maakte het haar moeilijk in de lange rally's. Tijdens de eerste ballen is ze erg goed, maar als je daar doorheen komt en haar kunt laten lopen, dan maak je een kans.''

Rus stond voor het eerst sinds 2013 weer eens in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Vorige maand mocht ze ook deelnemen aan Roland Garros; in Parijs was ze in de eerste ronde kansloos tegen verliezend finaliste Sloane Stephens.

Williams, dit jaar als 25e geplaatst, ontbrak vorig jaar op Wimbledon. In 2016 veroverde ze de titel in zowel het enkel- als dubbelspel. De voormalige nummer 1 van de wereld viel terug tot plek 181 op de wereldranglijst door haar zwangerschap en bevalling.