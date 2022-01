Video: Michiel Kramer viert goal op bijzondere wijze en heeft lachers op de hand

Door onze Telesportredactie

Michiel Kramer imiteert het dansje van Samuel Umtiti na zijn goal. Ⓒ proshots

Op bijzondere wijze vierde Michiel Kramer zaterdagavond zijn goal in de gewonnen wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (2-0). Hij stopte zijn shirt in zijn broek en imiteerde het dansje van Samuel Umtiti. „Het was verschrikkelijk, haha. Maar ik ben een man van mijn woord.”