Mexicaanse coach ziedend op Neymar

„Omdat één speler voortdurend op de grond lag verloren wij heel veel tijd om te doen wat we wilden: goed voetballen. Het is een schande voor het voetbal dat het zo is gegaan. En de scheidsrechter deed niets.”

Juan Carlos Osorio is gefrustreerd. Ⓒ EPA

„Wij hebben 53 procent van de tijd balbezit gehad”, vervolgde Osorio. „Dat zegt veel. Het grootste deel van de wedstrijd hebben we gecontroleerd. In het tweede deel konden we echter niet spelen zoals we dat voor rust deden, omdat de scheidsrechter het toeliet dat iemand er voortdurend voor zorgde dat het spel moest worden stilgelegd. Op een gegeven moment heeft hij de wedstrijd vier minuten opgehouden. Wat een voorbeeld voor alle kinderen die hebben gekeken en zelf ook graag willen voetballen.”

Brazilië won de achtste finale van het WK met 2-0. Neymar scoorde scoorde één keer en bereidde een doelpunt voor. De vedette van de Brazilianen zei na afloop blij te zijn met de uitschakeling van Mexico. „Ze praten te veel en gaan nu naar huis”, vertelde Neymar over de Noord-Amerikanen.

Neymar tevreden

Over zijn eigen optreden was hij redelijk tevreden. ,,Ik ben enkele maanden geblesseerd geweest en wist dat ik tijd nodig had. Met de wedstrijd kom ik beter in m'n ritme. Dat er ook kritiek op mij is vind ik logisch, dat hoort erbij. Ik probeer op het veld te antwoorden door steeds beter te gaan voetballen. Verder trek ik me nergens iets van aan.''

