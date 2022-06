Premium Het beste van De Telegraaf

Wales gaat rouleren met hoofdrol voor bij Real vertrekkende vedette Gareth Bale mag uitblazen na historisch succes

Gareth Bale is de gevierde man bij Wales, nadat hij zijn land naar het WK heeft geholpen. Ⓒ FOTO Getty Images

AMSTERDAM - Wales, dat vanavond in Cardiff in het strijdperk treedt tegen Oranje, geniet na van een historisch succes. In de meeslepende play-off tegen Oekraïne werd afgelopen zaterdag voor de tweede maal in de historie en voor het eerst in 64 jaar WK-plaatsing afgedwongen. Dat enorme succes stelt de ontmoeting in de Nations League tegen het Nederlands elftal compleet in de schaduw.