Ajax-verdediger Edson Alvarez ziet dochtertje in Londen

AMSTERDAM - ’Waar een wil is, is een weg’, moet Edson Alvarez hebben gedacht. Zijn vriendin Sofia (20) en nog geen vier maanden oude dochter Valentina moesten Nederland op 5 december 2019 verlaten en sindsdien is de Mexicaanse verdediger van Ajax alleen. Om een einde te maken aan zijn eenzaamheid, liet hij Sofia en Valentina vanuit Mexico-Stad naar Londen vliegen. In Engeland werd hij gisteren herenigd met zijn geliefden.