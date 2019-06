KV Mechelen in beroep tegen degradatie

„De club is onschuldig en wil niet opdraaien voor wat zij niet gedaan heeft”, zegt Joost Everaert, de advocaat van KV Mechelen.

Het draait om een fraudezaak die ruim een jaar geleden speelde, in de slotfase van het vorige seizoen. Vier bestuurders van KVM uit die tijd werden veroordeeld voor competitievervalsing. Ook drie spelersmakelaars zijn schuldig bevonden aan illegale praktijken in het omkopingsschandaal in het Belgische profvoetbal.

KV Mechelen zal met een aftrek van 12 punten, te verdelen over de twee periodes, aan de nieuwe competitie moeten beginnen. De Belgische club zal ook niet kunnen deelnemen aan het toernooi om de Belgische beker, de trofee die in het afgelopen seizoen werd veroverd.

Beerschot Wilrijk neemt de plaats in van Mechelen.