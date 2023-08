Goal Donyell Malen niet genoeg voor zege Dortmund, Danilo Doekhi vindt het net bij zege Union

In de eerste helft was het door Thomas Letsch gecoachte Bochum zeker niet minder dan Dortmund. Na de oorwassing van 5-0 vorige week bij VfB Stuttgart liet het zich voor eigen publiek gelden met een goal van Kevin Stoger. Pas na rust kregen de bezoekers Bochum echt onder druk en dat uitte zich in de 1-1 via Malen. Met een hard en laag afstandsschot passeerde hij Manuel Riemann.

Dortmund was in die fase veel sterker en raakte ook de paal, maar Bochum herpakte zich en zette in de het laatste kwart flink aan. Vooral met van richting veranderde schoten bezorgde Bochum Dortmund een paar hartaanvallen, maar Gregor Kobel en de paal voorkwamen de 2-1.

Union ruim langs Darmstadt

Union Berlin heeft Darmstadt geen prettig thuisterugkeer in de Bundesliga bezorgd. Hoewel Union bijna de hele wedstrijd met een man minder speelde werd het 1-4.

Nog voor de rode kaart (twee keer geel) van Brenden Aaronson na twintig minuten had Union al de voorsprong te pakken. Robin Gosens maakte zijn eerste goal voor zijn nieuwe club. Kort na de rode prent maakte Marvin Mehlem gelijk, maar Union trok uiteindelijk eenvoudig aan het langste eind. Gosens, Kevin Behrens en Danilo Doekhi maakten de treffers.

Doekhi stond in de basis bij Union. Sheraldo Becker viel al vroeg in - vlak na de rode kaart - maar kon de wedstrijd niet volmaken.

Wout Weghorst won met zijn nieuwe club TSG 1899 Hoffenheim van 1. FC Heidenheim (2-3), na een achterstand van 2-0. Weghorst kwam niet tot scoren.