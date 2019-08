Babel wint eerste prijs met Galatasaray

Younès Belhanda zorgde voor de 1-0. De Marokkaan scoorde in de 39e minuut.

Babel, international van Nederland, speelde de hele wedstrijd. Hij is teruggekeerd in de Turkse competitie, na een half jaar in Engeland bij Fulham te hebben gespeeld. Ryan Donk zat op de bank bij Galatasaray en viel pas in blessuretijd in.

Galatasaray pakte vorig seizoen de 'dubbel' in Turkije. Akhisar mocht als verliezend bekerfinalist om de Supercup spelen.