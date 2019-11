Hockeyers hebben olympisch ticket binnen

De ploeg van bondscoach Max Caldas rekende in de beslissende olympische kwalificatiewedstrijd overtuigend af met Pakistan. Oranje won met liefst 6-1 in het uitverkochte Wagener Stadion van Amstelveen en verzekerde zich van een ticket naar Tokio 2020.

Zo kreeg het tweeluik tegen de voormalige hockeygrootmacht uit Azië toch nog een gelukkige afloop. De mannen van Oranje speelden zaterdag in het eerste duel (4-4) ver beneden hun kunnen en lieten de Pakistani bijna winnen, maar in de tweede confrontatie op zondag was het Nederlands elftal vanaf het begin dominant en doeltreffend.

De scores van Nederland kwamen op naam van Bjorn Kellerman, Mink van der Weerden (twee keer), Mirco Pruijser, Terrence Pieters en Jip Janssen.

