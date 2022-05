De race in 2021: lach en traan voor Leclerc, Verstappen schrijft geschiedenis

Max Verstappen schreef vorig seizoen autosportgeschiedenis met een overwinning in zijn woonplaats Monaco. Bovendien zag hij rivaal Lewis Hamilton teleurstellen, waardoor hij de leiding in de WK-stand over kon nemen. Nooit eerder ging een Nederlander aan kop in het wereldkampioenschap Formule 1.

Max Verstappen viert zijn overwinning. Naast het Carlos Sainz (links) en Lando Norris (rechts). Ⓒ ANP/HH

Verstappen boekte in het prinsdom zijn twaalfde overwinning in de koningsklasse. Tot 2021 was een vierde plaats zijn beste klassering aan de Côte d’Azur. Op het podium werd Verstappen vergezeld door Ferrari-coureur Carlos Sainz en Lando Norris van McLaren. Hamilton kwam niet verder dan een zevende plaats. Hoewel hij pijnlijk genoeg op een rondje werd gezet, pakte de Brit wel het punt voor de snelste raceronde.

Sergio Perez kwam net als teamgenoot Verstappen sterk voor de dag. De als negende gestarte Mexicaan finishte als vierde. Red Bull nam daardoor niet alleen met Verstappen de leiding in het rijderskampioenschap over, ook steeg het in de strijd bij de constructeurs naar de eerste plek.

Charles Leclerc pakte pole nadat hij in de slotfase van de kwalificatie crashte. Niemand kon vervolgens nog vol gas gaan om zijn rondetijd te verbeteren. Ⓒ ANP/HH

Charles Leclerc

Voor Verstappen begon de zondag sowieso al goed. Charles Leclerc kreeg op weg naar de grid te maken met technische problemen en zag zijn pole position op die manier in rook opgaan. De 23-jarige Monegask was zaterdag in het slot van de kwalificatie tegen de vangrail geknald. Ferrari dacht dat de schade meeviel, maar uiteindelijk bleek dat Leclerc niet kon starten. Verstappen kon daardoor met vrij zicht de race aanvangen en hield vervolgens 78 ronden lang grip op de leiding. Alleen na zijn pitstop moest hij die kortstondig afstaan.

Het rechtervoorwiel van Valtteri Bottas zit volledig klem. De Fin valt uit. Ⓒ ANP/HH

Dramatisch weekeinde Mercedes

Mercedes kende dramatisch weekeinde. Hamilton klaagde zowel op zaterdag als zondag openlijk over zijn team. Zo was het bijvoorbeeld tegen het zere been van de Brit dat hij tijdens de race door een vroege stop van de zesde naar de zevende plek zakte. Valtteri Bottas haalde niet eens de finish. De Fin leek op weg naar een tweede plaats, maar viel uit in de pitstraat, omdat zijn rechtervoorband klem bleef zitten. Pas in de fabriek in Engeland kregen technici het wiel los.

