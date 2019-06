Steun van oud-coureurs voor Vettel

Sebastian Vettel Ⓒ Hollandse Hoogte

MONTREAL - Sebastian Vettel kreeg in de GP van Canada zondag na 48 ronden een tijdstraf van 5 seconden omdat hij volgens de wedstrijdleiding op een gevaarlijke manier terug de baan op kwam, nadat hij een stukje over het gras langs het circuit was gereden. Het kostte hem de zege, die naar Lewis Hamilton ging. Daar was de Duitser het na afloop totáál niet mee eens. En enkele oud-coureurs ook niet, zo blijkt nu.