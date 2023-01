Atletico Madrid wil Depay overnemen van FC Barcelona

Atletico ziet Depay als een vervanger voor Joao Felix, die dicht bij een huurdeal met Chelsea is. Depay zou de verhuizing wel zien zitten. Hij wil elke week in actie komen.

De leiding van Barcelona onderhoudt al jaren een goede relatie met het bestuur van Atletico Madrid, in tegenstelling tot de top van Real Madrid. Spaanse media ontdekten dat Barça en Atletico afgelopen zondag, toen beide ploegen tegenover elkaar stonden in de competitie (Barcelona won met 1-0 in Madrid), gesprekken voerden over een verhuizing van Memphis Depay naar de Spaanse hoofdstad.

Memphis Depay zit bij FC Barcelona meer op de bank dan hem lief is. Ⓒ Getty Images

De directeuren Mateu Alemany (Barcelona) en Gil Marin (Atletico) kennen elkaar heel goed en hebben vaker deals besproken. Barcelona zou geen trek hebben in een huurdeal, omdat het geld wil zien om opnieuw zaken te kunnen doen op de transfermarkt.

Atletico op zijn beurt zegt dat het voorlopig gebonden is aan het huren van Depay, omdat hun eigen spits João Felix nog niet is verkocht aan Chelsea en dat op z’n vroegst in de zomer kan plaatshebben.

Memphis heeft eerder al groen licht gekregen van Barcelona om met geïnteresseerde clubs te praten over een transfer als ze bereid zijn een transferbedrag te betalen óf een hoge huursom bovenop het overnemen van zijn salaris.

João Felix verkast mogelijk naar Chelsea. Ⓒ ProShots

Vanuit Engeland is ook interesse voor de speler, maar Depay heeft zich gesetteld in Spanje en vindt de Spaanse competitie fijn om in te spelen.

Dat de Oranje-international, die komende maand 29 jaar wordt, een ’move’ moet maken wordt alleen uit zijn statistieken dit seizoen al duidelijk. Hij heeft negen wedstrijden achter zijn naam staan en twee doelpunten. Vijf van die negen duels werkte hij af in het shirt van het Nederlands elftal. Voor Barcelona speelde hij in september één keer in de Champions League, twee keer in de competitie en toevallig vorige week één keer in de Spaanse beker. Tegen het onbekende Intercity Sant Joan d’Alacant werd hij een kwartier voor het einde gewisseld.

Een forse spierblessure hield hem uiteraard lang aan de kant bij Barcelona, maar ook nu hij fit is lijkt hij niet in de plannen van Barcelona voor te komen. Althans, niet als het om een basisplaats gaat.