Gouden roeier Dirk Uittenbogaard lost belofte aan overleden boezemvriend in

Ontlading bij Dirk Uittenbogaard en Abe Wiersma. Ⓒ ANP/HH

TOKIO - Met zijn historische zege in de dubbelvier loste Dirk Uittenbogaard een emotionele belofte in. Want op de begrafenis van zijn bloedgabber Daan Brühl, de grote roeibelofte die op negentienjarige leeftijd een eind aan zijn leven maakte, had de nu 31-jarige Uittenbogaard gezworen de hoogste trede van de Olympus te beklimmen. Voor Daan.