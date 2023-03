Bas Nijhuis krijgt boomstam op arm en kan voorlopig niet fluiten

Nijhuis heeft een breuk in zijn spaakbeen en kan voorlopig drie tot vier weken niet fluiten. Dat betekent dat hij in ieder geval het competitiduel komende zaterdag tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles niet kan leiden.

Vanuit het ziekenhuisbed nam hij een filmpje op waarin hij laat weten hoe de vlag er bijhangt. „Dan denk je een mooie zonnige dag en dan lig je hier. Breuk in het spaakbeen, boomstam gevallen op de onderarm”, aldus Nijhuis wat kortaf. „Dus dit weekeinde geen Utrecht - Go Ahead Eagles. Het gaat wel drie tot vier weken duren. Dus: balen!”