Verslagenheid bij Uruguay: ’Waren tachtig minuten lang gekwalificeerd’

„Tachtig minuten lang waren we gekwalificeerd voor de achtste finales”, aldus Alonso. „We hadden kansen om het derde doelpunt te maken. Dan vliegen we eruit omdat op een ander veld wordt gescoord. Tijdens dit WK ontbrak het ons in de eerste twee wedstrijden aan voetballend vermogen, aan combinaties. Maar vandaag vond ik mijn team goed spelen. We voetbalden vooruit, zonder angst. We waren dapper.”

Over zijn toekomst wil Alsono nog niet nadenken. „Het is nu te vroeg. Over een paar dagen praten we erover. Dit is nog niet het juiste moment.”

Suárez emotioneel

Luis Suárez reageerde emotioneel na de uitschakeling van Uruguay in de groepsfase van het WK voetbal in Qatar. „Verdriet is alles wat ik voel”, sprak de oud-speler van onder meer Ajax en FC Groningen in tranen. Uruguay versloeg Ghana wel met 2-0 op de derde en laatste speeldag van de groepsfase, maar dat was niet genoeg om de volgende ronde te bereiken.

„We gaven alles en moesten winnen”, aldus Suárez. „Dat deden we ook, maar toen waren we afhankelijk van het andere duel. En dat liep voor ons verkeerd af”, zei de spits, die inmiddels in eigen land bij Nacional speelt. „We hadden bovendien twee strafschoppen moeten hebben. Het is geen excuus, maar op elk WK zijn er ongelooflijke beslissingen over strafschoppen. De FIFA moet op zijn minst proberen dit beter uit te leggen.”

Suárez was om meer redenen verdrietig. „Na de wedstrijd wilde ik mijn vrouw en kinderen omhelzen, maar mensen van de FIFA kwamen tussenbeide om me te vertellen dat dat niet mocht. Een Franse speler deed laatst hetzelfde. Je vraagt je dan af waarom ze altijd Uruguay dwarszitten?”