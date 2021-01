Machlas ging Giakoumakis voor als Griekse doelpuntenmachine: ’Hij moet z’n moment pakken’

Nikos Machlas ging Giorgos Giakoumakis voor als Grieks doelpuntenkanon in Nederland. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Giorgos Giakoumakis is een sensatie in de Eredivisie. De van Kreta afkomstige spits heeft er al twintig inliggen voor VVV-Venlo en maakte tegen Vitesse voor de tweede keer dit seizoen vier goals in één duel. Het is niet voor het eerst dat een spits van Kreta de Eredivisie op zijn kop zet. In het seizoen 1997/1998 was Nikos Machlas niet te stuiten. De spits van Vitesse zou dat seizoen 34 goals maken.