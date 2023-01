Feyenoord meldt zich opnieuw voor Zerrouki

Ook nu is het uitgangspunt van FC Twente om de selectie intact te houden voor de tweede seizoenshelft, die voor de Enschedeërs begint met een thuiswedstrijd tegen FC Emmen morgenavond. ,,Het is vervelend dat je hiermee wordt geconfronteerd een dag voor de competitie wordt hervat. Het zorgt altijd voor onrust”, aldus Streuer.

Feyenoord heeft de interesse in Zerrouki nieuw leven ingeblazen nadat Quinten Timber door de voetblessure die hij heeft opgelopen in een oefenwedstrijd tegen FC Emmen voor langere tijd uit de running is. De speler had afgelopen zomer zijn zinnen gezet op een transfer naar Rotterdam, maar moest zich neerleggen bij een verlengd verblijf in de Grolsch Veste, toen FC Twente niet bereid was om mee te werken aan een transfer.