Pijnlijke aftocht gastland Egypte in Afrika Cup

De Egyptische sterspeler Mohamed Salah (l) moet lijdzaam toezien hoe de Zuid-Afrikaanse voetballers feest vieren. Ⓒ AFP

Gastland Egypte is in de achtste finales van de Afrika Cup uitgeschakeld. Zuid-Afrika was verantwoordelijk voor de pijnlijke aftocht van het land dat al zo vaak het Afrikaanse landentoernooi won.